Астрахань, 21 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Астраханской области капитальный ремонт в некоторых многоквартирных домах подрядчик завершил только на бумаге, а на деле работы ещё идут полным ходом. В этом убедились депутаты областной думы, проверившие на практике, как ремонтируются дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 21 декабря, к примеру, областной фонд капремонта отчитался, что в доме № 63 по улице Космонавта Комарова ремонт скатной кровли уже завершен. Однако картина парламентариям предстала иная.

Onf.ru Аварийный дом

На крыше старого обшарпанного здания рабочие, без страховочных тросов, в нарушении правил техники безопасности, только снимали остатки старой шиферной обшивки. Обломки они сбрасывали прямо с высоты пятого этажа на землю, подвергая опасности тех, кто в этот момент мог оказаться на дворовой территории. Представитель подрядной организации заверил, — до 23 декабря все работы будут выполнены. Однако это заявление вызвало сомнения народных избранников. К тому же, по утверждению специалистов, сами работы по новой обшивке кровли ведутся с нарушением технологии.

Еще одно нарушение техники безопасности выявили участники рейда в девятиэтажном доме по ул. 1-я Перевозная. В одном из подъездов сварщик проводил работы по замене лифта, а рядом с ним валялись оголенные провода.

Читайте также: Возможное повышение взноса за капремонт в Астрахани обсудят в октябре

Очередной раунд: В Астрахани решают, каким будет размер взноса за капремонт

Как было отмечено на заседании по итогам проверки, проблем в сфере капитального ремонта многоквартирных домов накопилось не мало. Министр Сергей Кучумов отметил низкую собираемость взносов на капремонт от населения в региональный фонд — чуть более 60%, а вот по спецсчетам данный показатель около 80%.

Есть нарекания к самой программе, а именно к очередности домов. К примеру, на текущий год запланирован капремонт жилого здания 2008 года постройки, в то время как строения прошлого века — в конце списка.

Много претензий прозвучало в адрес регионального фонда. В частности, почему кровельные работы ведутся в зимний период, а в ряде случаев не соблюдаются сроки, технологии и меры безопасности, не обеспечивается надлежащее качество.

Вызвало массу сомнений у участников заседание и реальность заявленных на 2017 год планов по ремонту свыше тысячи жилых зданий. Общая стоимость работ оценивается в 5,2 миллиарда рублей. Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юсуф Зейнединов предложил признать работу Фонда неудовлетворительной и направить соответствующее письмо главе региона. Депутаты с этим согласились.

Добавим, что региональная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» реализуется в регионе с 2014 года и рассчитана до 2043 года. В нее включено 5316 жилых зданий. Основной источник финансирования — взносы собственников жилья. Сегодня они составляют 4 рубля за квадратный метр ежемесячно.

Взносы жителей могут накапливаться как на счете регионального оператора — некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Астраханской области», так и на специальных счетах конкретных домов. Последних — меньшинство. Большая часть населения пользуется услугами именно фонда. Сегодня, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергей Кучумова, там скопилось более 213 миллионов рублей.

По официальной информации за счет средств Фонда в 2016 году на территории Астраханской области запланированы ремонтные работы в 291 жилом здании. Выполнен лишь в 14-ти. Между тем, сотрудники организации уверяют, что до конца года успеют завершить все запланированные работы.