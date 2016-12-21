Вашингтон, 21 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Американский актёр Алек Болдуин признался в том, сколько ему платят организаторы телешоу Saturday Night Live за роль избранного президента США Дональда Трампа. За каждый выход в эфир в образе Трампа артист получает $1,4 тыс., сообщает The New York Times.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Газета отмечает, что на сегодняшний день из-за участия в юмористическом шоу жизнь Болдуина похожа на пинг-понг, так как противники Трампа относятся к актеру с отвращением, в то время как сторонники — восхваляют его. Сам актер рассказал, что намерен и дальше играть роль Трампа в этом шоу и, возможно, в других проектах.

Однако в ближайшее время Болдуин будет участвовать в съемках двух фильмов, из-за чего в образе Трампа он будет появляться реже. Кроме того, по его словам, персонаж может устареть для аудитории. Ранее стало известно о том, что за роль Трампа в Saturday Night Live Алек Болдуин получил награду премии Critics' Choice Award.