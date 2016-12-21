Архангельск, 21 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Торжественное представление монумента Иосифа Сталина патриотической общественности состоится в субботу, 24 декабря, около дома 44 на улице Гагарина. Об этом ИА REGNUM сообщили в КПРФ Архангельска.

Фёдор Шурпин. Утро нашей Родины. 1948

Приглашаются все желающие. Также официальные приглашения на церемонию были направлены первым лицам города и области.

Напомним, что памятник Сталину представляет собой трёхметровую стелу и бюст из гранита и бронзы. В мае этого года, топонимическая комиссия не одобрила его установку в Парке Победы. Поэтому было решено разместить памятник на частной территории одного из торговых предприятий.

Отметим также, что идея установки бюста Иосифу Сталину в Архангельске вызвала неоднозначную реакцию у горожан, большинство из которых против этой идеи.