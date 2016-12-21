Москва, 21 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В России объём выдачи ипотеки по данным на 1 декабря 2016 года составил 1,3 триллиона рублей. Об этом сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Pixabay.com Ипотечный кредит

«К концу года мы можем выйти на очень неплохую цифру, а в следующем году мы достигнем пиковых показателей 2014 года», — добавил Мень.

Ранее Мень заявлял, что 2014 год был рекордным для рынка, тогда объем выдачи ипотеки в стране составил 1,6 триллиона рублей против 1,1 триллиона рублей в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АИЖК, за десять месяцев 2016 года объем выданных в России ипотечных кредитов увеличился на 32% и достиг 1,15 трлн рублей. Специалисты АИЖК считают, что ипотеку стали чаще оформлять из-за снижения уровня процентных ставок.