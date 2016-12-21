Челябинск, 21 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Социальная помощь жителям Челябинской области в 2017 сократится. На нее в 2017 году правительство региона выделит 22 млрд рублей. Об этом 20 декабря на заседании регионального правительства сообщила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение

Социальные траты в 2017 году стали на 2 млрд рублей меньше, чем в 2016-м. Сокращение финансирования социальной помощи объясняется оптимизацией социальных объектов для детей-сирот. Причем, как отмечается в ведомстве, все граждане в Челябинской области, нуждающиеся в социальной поддержке, получат ее в полном объеме.

На заседании правительства Челябинской области была утверждена госпрограмма «Развития социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017−2019 годы, в которую войдут четыре подпрограммы, а именно: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан», «Дети Южного Урала», «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Напомним, трехлетний бюджет региона был принят Законодательным собранием Челябинской области в первом чтении 15 декабря 2016 года. Он предусматривает выполнение обязательств перед населением как по заработной плате, пособиям и пенсиям, так и по индексации социальных выплат.

Отметим, в апреле 2016 года в своем послании Законодательному собранию губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал неизменной целью руководства области — решение социальных задач. «Наша политика была и остается социально приоритетной, а человек — основой всей жизни», — отметил в своей декларации губернатор. Глава региона заверил, что ключевая цель работы регионального правительства, — это «повышение качества жизни и благосостояния человека».