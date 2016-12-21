Вашингтон, 21 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Пограничный патруль США обнаружил контрабанду крупной денежной суммы на юге штата Калифорния, сообщает 21 декабря Associated Press.

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Контрабанда была обнаружена 20 декабря в районе города Эскондидо. Сотрудники пограничного патруля США начали преследование двух автомобилей, Kia Forte и Volkswagen Passat, так как они превысили скорость. Kia Forte удалось остановить, в салоне нашли $34 тыс, второй автомобиль скрылся.

Позже Volkswagen Passat обнаружили брошенным в глухом переулке, водитель спрятался в кустах. В багажнике второго автомобиля находились коробки с деньгами. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более $3 млн. Водители не признали себя виновными.

Оба автомобиля направлялись в Мексику. Данная контрабанда денежных средств стала самой крупной за всю историю пограничной службы округа Сан-Диего.