Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Массовые мероприятия, утренники, новогодние праздники с участием детей в Ростове-на-Дону могут отменить в случае эпидемии гриппа и ОРВИ. Чтобы не допустить распространения инфекции в городе-миллионнике, общественный транспорт, медучреждения, школы, детские сады будут дезинфицировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы 21 декабря.

Novorosinform.org Новогодний утренник

По информации регионального Роспотребнадзора, в донской столице более 6,7 тыс. горожан подхватили ОРВИ, что превышает эпидпорог на 5,7%. Горздрав сообщает о 75 зарегистрированных случаях гриппа.

В случае осложнения ситуации работу «неотложки» продлят, стационары будут расширены. Кроме того, приобретены 14 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Родителей просят не отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на праздники, а также не заниматься самолечением.

Напомним, что Ростовская область находится в так называемой зоне риска. Соседство с Украиной, где не проводится прививочная кампания, может стать причиной распространения инфекции. Об этом предупредил в начале ноября в своем микроблоге Twitter донской губернатор Василий Голубев, призвав жителей донского края к вакцинации. По последним данным, в целом по области против гриппа привито 1 млн 769 тыс. 732 человека или 41,7% от численности населения.

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