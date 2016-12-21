Москва, 21 декабря, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Международный Византийский клуб выражает свои соболезнования семье и близким варварски убитого 19 декабря 2016 года террористами в Анкаре посла России в Турецкой Республике Андрея Карлова, сообщили ИА REGNUM в МВК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти Андрея Карлова у здания МИДа в Москве

МВК убежден в том, что Россия и Турция подверглись открытому нападению со стороны международных террористических организаций. Убийство посла России — это акт объявления войны обеим нашим странам. Москва и Анкара в сложившихся условиях должны сделать единственно верный выбор — встать плачем к плечу и объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, подлинной чумой XXI века.

«Трагически погибший раб Божий Андрей являлся глубоко верующим православным человеком, верным и активным чадом Русской православной церкви, близко знакомым с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, мы молимся за упокой его души», — подчеркивают в Международном Византийском клубе.

На заседании, которое сегодня, 21 декабря, МВК провел в стенах Общественной палаты России, было принято принципиальное решение приурочить дату проведения запланированной Международной научно-практической конференции «Христианский фактор в тюркском мире» (на территории Турции) на 40-й день со дня трагической кончины посла Карлова и предварить работу конференции панихидой, на которую будут приглашены высокопоставленные представители властей России, Турции и других стран.

Напомним, что «приснопамятный и убиенный раб Божий Андрей должен был принять участие в торжественной церемонии открытия конференции» в стенах стамбульского храма-музея Святой Софии / Айя-София.

Панихида по послу состоится в Стамбульском подворье Русского на Афоне монастыря.