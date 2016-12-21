Москва, 21 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, по информации военного министерства, силы ПВО уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины в районе северо-западной части Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников Северский, Ейский и Темрюкский районы Краснодарского края. В посёлке Волна обломки БПЛА упали на гостевой дом, никто не пострадал.

Кроме того, вражеский беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), возникло возгорание. Пострадали два человека. В результате были повреждены хозяйственные сооружения. Возник пожар на площади 50 кв. м, возгорание ликвидировали.