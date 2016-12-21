Мурманск, 21 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум.



Gubernator.gov-murman.ru Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назвала ложью информацию о том, что во время своих командировок она живёт в номерах президентского уровня. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, глава правительства заявила на своей итоговой пресс-конференции.

«Во-первых, все расходы на обеспечение деятельности губернатора утверждены бюджетом Мурманской области и ежегодно утверждаются, — заявила Ковтун. — Во-вторых, эти расходы неизбежны. Поскольку я в год совершаю более 60 командировок, 60 или 65 только в один конец. Безусловно, мне надо где-то размещаться. Я не останавливаюсь в номерах президентского уровня, та информация, что я живу в номерах по 60 тысяч рублей, она не соответствует действительности, это ложь. На самом деле, и авиаперелёты — я летаю такими же авиалиниями, у нас нет чартерных перелётов. Правительство Мурманской области этих расходов не осуществляет, несмотря на то, что другие субъекты федерации осуществляют чартерные перелёты и тратят немалое количество средств на это, но у нас этих расходов нет».

Отвечая на вопрос о возможном снижении представительских расходов, Ковтун заявила, что власти ставят перед собой такую задачу.

«Снижать расходы, конечно, мы будем, мы ставим перед собой такую задачу, но избежать необходимых расходов на осуществление деятельности высшего должностного лица не представляется возможным», — заключила губернатор.

Тем временем, по данным «Новой газеты», за четыре года на командировки Марины Ковтун было потрачено около 14 миллионов рублей. В эту сумму вошли перелёты бизнес-классом, обслуживание в залах повышенной комфортности в аэропортах, размещение в номерах гостиниц. В последнем случае речь идёт об апартаментах стоимостью 51 тысяча рублей за сутки в гостинице в Москве.