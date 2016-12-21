Москва, 21 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Метро Москвы из-за обильных осадков переведено на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Усиленный режим введён с 10:30 мск. «Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что усиленный режим работы предполагает постоянный мониторинг влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных снижением скорости. Также предусмотрена усиленная уборка вестибюлей и лестничных сходов, очистка путей на открытых участка и другие меры.