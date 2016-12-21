Мурманск, 21 декабря, 2016, 12:02 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Марина Ковтун

Почти 300 тысяч рублей в месяц получает губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно во время итоговой пресс-конференции главы региона.

«Моя зарплата не изменится по сравнению с зарплатой 15-го года, я её озвучивала, — напомнила Ковтун. — В этом году, ну в среднем, моя заработная плата составляет 285 тысяч рублей в месяц, это за минусом подоходного налога. Ну, и, когда мы заполняем декларацию, есть ещё там позиция «Другие доходы», ну вот у меня есть ещё один доход. Поскольку я в 50 лет стала пенсионером, как и все женщины, проживающие на территории Мурманской области, и это тоже будет в составе моего дохода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, декларированный годовой доход губернатора Мурманской области в 2015 году составил 3 миллиона 852 тысячи рублей. В собственности у Ковтун находилась квартира, расположенная на территории России, площадью 62,7 кв. метра. В графе «Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании» значилась квартира площадью 115,5 кв. метра, которую Ковтун делила с супругом. Транспортные средства на имя губернатора не были зарегистрированы. Тем временем декларированный годовой доход супруга Ковтун в 2015 году составил почти 350 тысяч рублей.

В 2014 году, как сообщало ИА REGNUM, доход губернатора Мурманской области был больше: тогда Ковтун задекларировала более 5 миллионов рублей. Также в собственности у главы заполярного правительства был земельный участок площадью 685 кв. метра.