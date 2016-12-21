Ярославль, 21 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославле появится регулярный городской экскурсионный автобусный маршрут по аналогии с крупными туристическими центрами мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

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Соответствующий инвестиционный проект планируется реализовать в 2017 году. Автобус будет курсировать в историческом центре города между главными достопримечательностями.

Билет будет действителен 24 часа с момента покупки. Согласно проекту, экскурсия рассчитана на полтора часа. Аудиогид с синхронным переводом на восемь языков мира можно будет скачать на смартфон в любом музее или отеле.

«Пилотный проект будет реализован на территории Ярославля. Маршрут пройдет по центральной части города и позволит туристам комфортно перемещаться между основными достопримечательностями и музеями», — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В планах Правительства Ярославской области внедрить подобный формат не только в Ярославле, но и в других городах региона, которые входят в Золотое кольцо, то есть в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Угличе.