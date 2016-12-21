Таллин, 21 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В ноябре квадратный метр жилья в Таллине стоил в среднем 1695 евро, что на 4,4% больше, чем в октябре. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на данные фирмы недвижимости 1Partner и анализ статистики Земельного департамента.

Diego Delso Таллин

Причиной роста стало большое количество покупок недвижимости в новых застройках, что привело к повышению средней стоимости жилья. На долю новостроек пришлось до 30% всех сделок в Таллине за месяц.

В то же время цены на квартиры в советских панельных домах держатся на одном уровне почти два года, а в крупном спальном районе Мустамяэ средняя цена за квадратный метр упала на пару процентов.

Сообщается, что средняя цена квадратного метра жилья в столице Эстонии в 1695 евро впервые превысила показатели цен на недвижимость во время бума 2007 года. В то же время, по мнению экспертов рынка недвижимости, по демографическим причинам волна урбанизации в Таллине прошла, Таллин перестал расти с прежней скоростью. Цены удерживает также и покупательская способность населения, которая увеличивается медленно.