Москва, 21 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В России в ноябре наблюдалось увеличение оттока капитала: по итогам января — ноября $16.1 млрд. За январь-октябрь отток капитала составил $10.4 млрд. Такие данные приведены в инвестиционном мониторинге Минэкономразвития РФ.

401(K) 2012 Доллары

При этом объемы оттока капитала за 11 месяцев 2016 года по-прежнему значительно меньше уровня соответствующего периода 2015 года.

Читайте также: Отток капитала из России за десять месяцев сократился в пять раз

Как сообщало ИА REGNUM, отток капитала из России за 9 месяцев сократился в 5 раз. Так, чистый вывоз капитала частным сектором за десять месяцев 2016 года составил $10,4 млрд, за аналогичный период 2015 года из страны было выведено $50,2 млрд.