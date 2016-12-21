Таллин, 21 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Около 800 жителей Эстонии, которые за последний год нарушили правила дорожного движения более пяти раз, получат от полиции поздравительные открытки от полиции с напоминанием о необходимости соблюдать ПДД. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 декабря, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, отметив, что подобная «поздравительная традиция» началась в 2011 году и принесла положительные результаты.

Pixabay.com Поздравления от Санта-Клауса

Так, из списка 2015 года нарушителей осталось лишь 106 человек. В целом 800 получателей открыток нарушали ПДД более 5300 раз. «Лидером» по числу нарушений стал 31-летний Индрек — 22 случая с декабря 2015 года. На счету 21-летнего Хенри 17 нарушений, у 18-летнего Стевена — 16 нарушений ПДД. До 15 нарушений ПДДД совершило 36 жителей Эстонии.

Каждое пятое нарушение правил дорожного движения связано с превышением скорости, каждое седьмое — с вождением автомобиля без прав или отсутствие действующего прохождения автомобилем технического контроля.