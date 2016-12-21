Москва, 21 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Для ФГУПов, осуществляющих деятельность в сфере распространения массовой информации, будет сохранен ныне действующий порядок госзакупок, который позволяет проводить их в оперативном режиме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

С 1 января 2017 года все государственные унитарные предприятия будут вынуждены изменить процедуры осуществления закупок и осуществлять их в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для государственных СМИ госзакупки по новым правилам могут привести к потере оперативности при распространении СМИ своей продукции из-за длительности процедуры закупки. Специфика деятельности некоторых госпредприятий часто требует проведения закупок в оперативном режиме, в том числе по приобретению, хранению, эксплуатации оборудования и технических устройств, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции СМИ.

В связи с этим закон делает исключение для отдельных ФГУПов, занимающихся деятельностью в сфере распространения массовой информации. Список предприятий, на которые будет распространяться нормы закона, будут утверждаться президентом РФ. К таким предприятиям будут отнесены ВГТРК, ТТЦ «Останкино», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС)», а также госагентства.

Закон позволит не допустить потерю оперативности и гибкости в условиях, требуемых для своевременного и качественного распространения СМИ.

Поправками ко второму чтению документа из общего порядка в сфере госзакупок исключен ряд ФГУПов в сфере обороны и защиты прав граждан — такая норма вводится ради обеспечения секретности. Также из-под действия базового закона о госзакупках исключаются закупки ЦИК и избирательными комиссиями субъектов РФ. Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

«Закон носит откровенно лоббистский характер, мы принимали закон о госзакупках для того, чтобы он распространялся на всех, данный закон препятствует развитию бизнеса. Необходимо в корне перестраивать всю систему госзакупок», — сказал депутат от КПРФ Алексей Куринный.