Вашингтон, 21 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Чешский нападающий Яромир Ягр, выступающий за «Флориду Пантерз», намерен выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 50-летнего юбилея. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», заявил сам 44-летний форвард.

Lisa Gansky Яромир Ягр

«Постараюсь сделать все, чтобы продолжать играть в НХЛ, — говорит спортсмен. — Знаю, когда я сказал, что хочу играть до 50 лет, то все смеялись надо мной, но я буду работать каждый день, чтобы сделать это».

Ягр также выразил благодарность болельщикам, которые ценят и поддерживают его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря «Флорида Пантерз» на своей площадке переиграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая во Флориде, завершилась со счетом 4:3.

Героем встречи стал чешский нападающий «Пантерз» Яромир Ягр, отметившийся в этом матче тремя результативными передачами.

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