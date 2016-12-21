Воронеж, 21 декабря, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской городской думы проголосовали за поправки в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра Воронежа. Решение принято 21 декабря на заседании Воронежской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Resizia Срыв выборов

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«За» отмену прямых выборов главы Воронежа проголосовали 27 депутатов, шесть — «против».

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности отмены прямых выборов мэра Воронежа стало известно в конце октября — с инициативой выступили три депутата гордумы от «Единой России». Сторонники отмены прямых выборов и назначения сити-менеджера по конкурсу заявляли, что в этом случае бюджет сэкономит деньги, которые тратятся на «ненужные» выборы, а во главе города встанет «профессионал».

1 декабря состоялись публичные слушания по внесению поправок в Устав города. И хотя наблюдатели отмечали, что большинство участников слушаний выступали против отмены прямых выборов мэра, в соответствии с заключением, опубликованным на прошлой неделе, рабочая группа рекомендовала депутатам отменить выборы.

В ноябре Институт общественного мнения «Квалитас» провел опрос (среди 607 человек, методом телефонного интервью, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту), который продемонстрировал, что большинство горожан не хотят отказываться от права выбирать главу города. В целом «за» назначение главы города выступили 16% участников опроса. 38,6% респондентов абсолютно против отмены прямых выборов, еще 11,5% — скорее не поддерживают эту идею.

В последний раз выборы мэра Воронежа проводились в сентябре 2013 года, явка тогда составила менее 24%. Полномочия действующего мэра Александра Гусева истекают в 2018 году. Ранее сам Гусев заявлял, что планирует доработать до конца срока.