Москва, 21 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перенёс на день ежегодную пресс-конференцию: она состоится 23 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что перенос связан с участием в траурной церемонии прощания с погибшим в Турции российским дипломатом Андреем Карловым. «Президент примет участие в траурных мероприятиях», — пояснил Песков.

Прощание с российским послом, погибшим 19 декабря в Анкаре, пройдёт 22 декабря, а пресс-конференция — на следующий день. «Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень», — сказал представитель Кремля.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов погиб в Анкаре 19 декабря. Его застрелил на открытии фотовыставки бывший турецкий полицейский, кричавший, что мстит России за Алеппо, — Мевлют Мерт Алтынташ. Правоохранители застрелили убийцу. Дипломат, получивший восемь огнестрельных ранений, скончался в больнице.