Тверь, 21 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Две партии «Боярышника» изъяли полицейские в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

Vrbiz.ru Настойка боярышника

«Спиртсодержащий лосьон» «Боярышник» был обнаружен полицейскими в одном из торговых павильонов 20 декабря. Продукция продавалась без документов, которые подтверждали бы легальность ее оборота. В результате сотрудники полиции изъяли всю партию — 13 литров.

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В другом павильоне также была обнаружена спиртосодержащая продукция — шесть коробок по 40 стограммовых флаконов каждая. Документов, подтверждающих легальность данной продукции, у продавцов так же не нашлось. Вся партия изъята

В настоящее время образцы продукции направлены на исследование, чтобы установить, представляет ли она опасность для жизни и здоровья людей.

По обоим фактам возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Торговля спиртсодержащими жидкостями, которые — формально — предназначены для наружного применения, широко распространена на территории России. Различного рода «настойки», «лосьоны», «протирки», под общим название «фуфырики» или «фанфурики» продаются в продуктовых павильонах, табачных киосках, в аптеках, в некоторых городах даже появились автоматы по продаже таких жидкостей. Внимание властей многолетняя проблема привлекла только после массового отравления людей «Боярышником» в Иркутске — по последним данным, в течение нескольких дней после употребления «спиртсодержащего косметического средства» скончались 60 человек, около 40 остаются в больнице. Причиной отравления стало употребление пострадавшими средства, в котором содержался метанол — при том, что на этикетке значился этиловый спирт.