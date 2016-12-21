Москва, 21 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Госдума уточняет нормы регламента для усиления парламентского контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. «Принятие норм усилит парламентский контроль», — заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Достигнута договоренность, что аналогичные поправки в том числе и со сроками будут включены и в регламент правительства. Мы получаем ситуацию, когда правительство обязано представить соответствующую информацию», — говорит он.

Вместе с тем в ходе дискуссии парламентарии указывали на то, что правительство зачастую затягивает с отзывами на законопроекты, что тормозит их рассмотрение. «(Новыми нормами) Мы сами себе связываем руки», — возмущен депутат Сергей Иванов (ЛДПР). Депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия») предложила распространить новеллы только на законопроекты, внесенные правительством.

Правительство вносит в Госдуму до 80% законопроектов, привел данные спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии. «С правительством мы будем вести диалог, это важные решения, которые скажутся на наших избирателях», — отметил он.

Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх отметил, что «мы заинтересованы в том, чтобы законопроект твердо стоял на земле, чтобы он работал». «Иная позиция — страусиная позиция», — говорит он.

Система нормативных актов — многоуровневая, напомнил полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко. «Правительство — за диалог, за качество нормативных актов. Поправки в регламент правительства будут разработаны в ближайшее время», — отметил он.

Так, согласно принятым изменениям, предлагается Советом Думы назначать третье чтение законопроекта, содержащего нормы, предусматривающие основания и/или порядок, и/или условия предоставления гражданам мер социальной поддержки и/или иные расходы федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов) и для реализации которых необходимо принятие предусмотренных таким законопроектом нормативных правовых актов правительства РФ, только после поступления в Госдуму информации правительства РФ, содержащей подробное изложение основных нормативных предписаний и сроки принятия указанных нормативных правовых актов.

Кроме того, постановлением Госдумы о принятии федерального закона с отложенным сроком вступления в силу устанавливается срок представления правительством РФ информации о принятых нормативных правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрены таким федеральным законом.