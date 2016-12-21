Канберра, 21 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В результате сильного урагана на юго-востоке австралийского штата Квинсленд около 1 тыс. домов остались без электричества, сообщает 21 декабря Australian Associated Press.

tpsdave Ураган

В 16:00 по местному времени в городе Марбург выпал град размером с виноград. В 16:55 бюро метеорологии Квинсленда сообщило, что ураган направляется на север. Штормовое предупреждение объявлено в районе Центрального Высокогорья. Сильные дожди и ураганный ветер могут привести к ливневым паводкам, возможен град.

Около 1 тыс. домов остаются без электричества, 900 из них находятся в районе города Ипсуич.

Напомним, в сентябре этого года в результате сильного шторма на западном побережье Австралии 1 млн 700 тыс. жителей штата Южная Австралия остались без электричества. Остановилась работа крупных горнодобывающих компаний и металлургических заводов, поставки сырья в Азию оказались под угрозой.