Калининград, 21 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Польшу возвращены 4454 рождественских ели, поступившие в Калининградскую область накануне Нового года. Как сообщили сегодня, 21 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, на пункт пропуска «Мамоново-Гжехотки» прибыли две партии новогодних символов.

Новогодние ёлки

«Одна партия сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом, на вторую партию фитосанитарный сертификат отсутствовал», — уточнили в надзорном ведомстве.

В итоге груз был возвращён отправителю.

ИА REGNUM дополняет, что в декабре 2015 года Калининградская область импортировала порядка 4 тыс. штук новогодних пихт и елей из Польши, Латвии, Словакии и Дании. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Также ели поступают в российский эксклав из ряда регионов, в частности, Пензенской области.

Лесничества Калининградской области уже несколько лет прекратили в природоохранных целях новогоднюю заготовку зелёных красавиц. В центре Калининграда на площади Победы традиционно установлена искусственная 30-метровая ёлка.