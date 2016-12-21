Москва, 21 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. У Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ (Росгвардии) появился свой флаг. Соответствующий указ, подписанный главой Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Учредить флаг Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в начале июля подписал пакет законов о создании в стране войск Национальной гвардии.

В тексте итогового документа отмечалось, что «войска Нацгвардии РФ являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Читайте также: Новые БТР-82В поступят на вооружение Росгвардии

Читайте также: СМИ: Александр Хинштейн будет работать над положительным имиджем Росгвардии