Самара, 21 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Житель Кировского района Самары Алексей С. 26 раз нарушил правила дорожного движения и ни разу не оплатил выписанные сотрудниками Госавтоинспекции квитанции. За время лихой езды мужчина успел накопить долг по штрафам ГИБДД на сумму 15 тысяч рублей, сообщили ИА в пресс-службе УФССП региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

Неоплаченные вовремя задолженности привели к тому, что в отделе судебных приставов Кировского района в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. В ходе исполнительных действий работниками отдела был совершен выход по месту жительства должника. Алексея С. предупредили, что в случае неисполнения законных требований судебного пристава он будет временно ограничен в пользовании специальным правом управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ).

Алексей С., не собираясь расставаться с возможностью управлять своим авто, в течение двух дней полностью погасил всю сумму задолженности, предоставив квитанцию в отдел судебных приставов Кировского района Самары. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В ведомстве напоминают, что узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Самарской области.