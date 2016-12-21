Магас, 21 декабря, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Новогодней елке в Москве примут участие 32 ребенка из Ингушетии. 28 человек станут участниками елки в Кремле, которая состоится 26 декабря. Еще пять человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, станут гостями на новогодней елке, организованной Министерством образования и науки РФ.

Kremlevskaya-elka.mtuf.ru Елка в Кремле

Помимо праздничного утренника в театре «Россия», основным событием которого станет бал-мюзикл «Золушка», детей в столице ожидает насыщенная программа. Всего в празднике примут участие 1000 детей из всех субъектов России.

Стоит отметить, что при отборе участников поездки учитывались успехи детей в учебе, их активность в общественной жизни, спорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно с Северного Кавказа в Москву отправляется специальный Новогодний поезд. Пассажирами в нем являются дети из всех регионов СКФО. Как правило, число детей в нем достигает около 800 человек.