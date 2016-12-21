Ярославль, 21 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославской области, в регионе из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями на карантин закрыты семь школ, 117 классов в 33 учреждениях и 45 групп в 25 дошкольных учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Класс

За последнюю неделю в регионе заболели 9136 человек. Эпидемический порог превышен на 17%, по детям в возрасте от 7 до 14 лет — на 37%.

«Ситуация не критичная. Во многом этому способствовали те профилактические меры, которые по поручению главы региона Дмитрия Миронова были приняты в учреждениях образования. Сейчас врио губернатора поставил перед нашим департаментом задачу держать вопрос заболеваемости в образовательных учреждениях на постоянном контроле. Любая информация, которая к нам поступает из департамента здравоохранения и фармации и управления Роспотребнадзора, сразу анализируется и направляется в муниципальные образования», — рассказал директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Превышение эпидпорога наблюдается по ОРВИ, установлены случаи гриппа — выявлен вирус H3N2. Наиболее высока заболеваемость в Ярославле, Переславле-Залесском, а также в Ярославском, Даниловском, Ростовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Брейтовском и Пошехонском муниципальных районах.