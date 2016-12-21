Ставрополь, 21 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум.



Fonwall.ru Табак

В Ставропольском крае совершена попытка выкупа за взятку у сотрудника ФСБ изъятой партии контрабандной иностранной табачной продукции.

Двое местных жителей за дачу взятки в размере 2 млн рублей попали под уголовную статью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Деньги мужчины передали сотруднику ФСБ, который действовал в рамках операции по задержанию взяточников. Так, они якобы договорились, что после передачи денег, мужчины смогут забрать табак, не маркированный акцизными марками Российской Федерации.

Сейчас следствие по этому делу продолжается. Идет сбор доказательств.