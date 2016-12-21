Спрос на автомобили класса люкс в России вырос на четверть
Москва, 21 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В ноябре 2016 года на российском рынке было реализовано 77 автомобилей в сегменте Luxury. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда был продан 61 экземпляр, показатель вырос на 26%, такие данные приводит агентство «Автостат».
Отмечается, что отечественный рынок люксовых авто демонстрирует рост после трех месяцев спада. Однако, по мнению специалистов, это обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года.
Почти 60% продаж пришлось на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 46 состоятельных жителей России. Менее популярны автомобили Bentley — их предпочли в 21 случае. Также было реализовано 6 новых «Роллс-Ройсов» и 4 — Maserati. В целом по итогам 11 месяцев года объем продаж транспортных средств класса люкс составил 1116 единиц, что на 4% превышает прошлогоднее значение.