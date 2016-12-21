Москва, 21 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В ноябре 2016 года на российском рынке было реализовано 77 автомобилей в сегменте Luxury. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда был продан 61 экземпляр, показатель вырос на 26%, такие данные приводит агентство «Автостат».

moleshko Автомобиль класса люкс

Отмечается, что отечественный рынок люксовых авто демонстрирует рост после трех месяцев спада. Однако, по мнению специалистов, это обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года.

Почти 60% продаж пришлось на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 46 состоятельных жителей России. Менее популярны автомобили Bentley — их предпочли в 21 случае. Также было реализовано 6 новых «Роллс-Ройсов» и 4 — Maserati. В целом по итогам 11 месяцев года объем продаж транспортных средств класса люкс составил 1116 единиц, что на 4% превышает прошлогоднее значение.