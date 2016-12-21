Анкара, 21 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В настоящее время арестовано уже 13 человек — накануне были задержаны семь человек.

Напомним, 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. В спину дипломату стрелял ранее уволенный из турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который вскоре был ликвидирован турецкими правоохранителями.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Расследование трагедии проводит совместная российско-турецкая комиссия.