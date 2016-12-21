Воронеж, 21 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Воронеже в суд передано дело о взрыве газа в жилом многоэтажном доме в январе 2016 года. Обвиняемым по делу проходит уроженец Приморского края, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

tiburi Взрыв

26-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности»).

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На восстановление взорвавшейся в Воронеже пятиэтажки выделят 20 млн рублей

Взрыв газового баллона в квартире №54 многоэтажного жилого дома №52 по улице Космонавтов в Воронеже произошел вечером 11 января. За взрывом последовал пожар. В результате хозяйка квартиры погибла, еще одна женщина получила ожоги. Огнем было повреждено несколько квартир — общий материальный ущерб оценивается в 25 млн рублей.

По версии следствия, 26-летний уроженец села Сергеевка Пограничного района Приморского края, зарегистрированный в Воронеже, в частном порядке занимался установкой натяжных потолков в жилых домах, при выполнении работ он применял газовый баллон и тепловую пушку. 11 января 2016 года он пришел в квартиру №54 дома №52 по улице Космонавтов, чтобы провести подготовительные работы к установке натяжных потолков. С собой он привез газовый баллон и тепловую пушку, которые оставил в квартире.

Из-за перепада температура давление внутри газового баллона изменилось, баллон деформировался, в результате произошел взрыв, а затем пожар.

Обвиняемый свою вину признал и дал подробные показания.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.