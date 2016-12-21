Пермь, 21 декабря, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Пермскомкрае с 5 декабря отмечено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ. За периодс 12 по 18 декабря зарегистрировано 23 514 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 90 на 10 тыс. населения, что превышаетэпидемический порог на 8,9%. Отмечается прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

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За неделю доставлено влечебно — профилактические организации края 497 человек, в том числе 424ребенка. Неделей ранее (5−11 декабря) число госпитализированных составляло 467 человек, из них 411 детей.

По данным лабораторного мониторинга в настоящее время преимущественно циркулируютвирусы негриппозной этиологии. С 12 по 18 декабря вирусы гриппа А (H3N2) выделены у четырех пациентов.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация считается эпидемической, если порогпревышен на 15%.

В своем блоге и.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников сообщил, что подъем эпидпорога зависит от многих причин, в том числе от температуры воздуха «за порогом» дома. Чем на улице холоднее — тем меньше распространяется инфекция. В 2015 году эпидемия гриппа началась 27 января. Точной даты начала грядущей эпидемии никто не сможет назвать.

По словам чиновника, в настоящее время в лечебных учреждениях Пермского края и в аптечнойсети имеется достаточный запас противовирусных препаратов. В лечебных организациях — достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинскогоперсонала (более 1 млн медицинских масок, дезинфекционных средств).

На территории региона функционирует 40 инфекционных отделений, развернуто 957инфекционные койки, в том числе 320 детских. Имеется 12 коек реанимационного профиля, в том числе 6 детских. На эпидемический период предусмотрено развертывание дополнительно 2074 коек. Потребность в аппаратах ИВЛ для оказания помощи больным с осложненным течением удовлетворена полностью.