Москва, 21 декабря, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление в связи с трагической гибелью посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. 428 депутатов проголосовали «за», один парламентарий воздержался.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Госдума призывает «парламенты государств мира и международные парламентские организации решительно осудить участившиеся в последнее время акты насилия против дипломатических представительств и их сотрудников, решительно выступить против международного терроризма в любых его проявлениях, сплотиться в целях создания эффективной антитеррористической коалиции».

Провокации не изменят курс на сближение

В Госдуме убийство посла России в Турции назвали провокацией, которая произошла накануне встречи глав МИД России, Турции и Ирана по противостоянию международному терроризму в Сирии. «Никакие провокации не сумеют поколебать курс России на борьбу с терроризмом», — заверил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Мы будем продолжать наращивать конструктивное сотрудничество с Турецкой Республикой во всех областях», — сказал парламентарий.

Против нас объявлена война

Это не просто стрельба, это крупная провокация, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Глобалисты терпят поражения», — отметил он. «Эта провокация имеет длительный характер, нам надо признать, что против нас объявлена война, которая может иметь для нас всех тяжелые последствия. Стреляют в лидеров, стреляют экономическими санкциями, стреляют русофобией и антисоветизмом. Нужно проявлять мудрость и по всем направлениям принимать взвешенные меры», — уверен Зюганов.

Чванство МИДа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что это восьмой посол, убитый за восемь лет. В этом случае частично в смерти посла России в Турции виновато чванство МИДа, полагает лидер ЛДПР. «Мы должны помогать МИДу, пусть там будет поменьше чванства», — считает депутат. «МИД не смог договориться с турками, чтобы там находилась наша специальная группа «Заслон». Она действует в некоторых посольствах типа Ливия, Ирак, Сирия», — говорит он.

При этом, по мнению Жириновского, смерть посла не должна привести к ухудшению отношений между государствами, депутат надеется, что «это подстегнет нас принять стратегические соглашения».

Опыт России в борьбе с терроризмом

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев от имени фракции выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Депутат считает, что опыт России в борьбе с терроризмом может быть востребован. «Терроризм, если его оправдывает часть общества, придет к вам обязательно. Не будет цивилизации, если это не остановить», — уверен он. «Надеемся, что парламентарии (мира) нас услышат», — заявил Васильев.

Историческая правда

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также считает, что убийство посла России в Турции — провокация. «Идет война и гибнут люди. Это прямая провокация спецслужб недружественных нам стран. Не исключено, что сценарий этой чудовищной провокации писался не в бандитском подполье, а в уютных кабинетах за тысячи километров от Турции и регионов в целом», — говорит парламентарий. «Зря стараетесь, историческая правда была есть и будет за нами», — уверен он.

Парламентарий предложить увековечить память убитого посла России в Турции Андрея Карлова, присвоить его имя Дальневосточному федеральному университету.

Усилить безопасность диппредставительств

В своем заявлении депутаты указывают на то, что должны быть приняты дополнительные меры безопасности, «исключающие в дальнейшем саму возможность нападения на глав и сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом».

Депутаты призывают к безотлагательному налаживанию эффективного взаимодействия правоохранительных органов и других ведомств Российской Федерации, Турецкой Республики и других государств, ставящих не на словах, а на деле своей целью полное искоренение терроризма в отдельном регионе и в мире в целом.