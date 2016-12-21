Архангельск, 21 декабря, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Одной из первых документы получила Любовь Ильичева. Долгие годы она жила в старой «деревяшке» на проспекте Ломоносова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В Архангельске состоялось долгожданное событие — сдача в эксплуатацию нового дома, построенного по программе переселения из аварийного жилья по адресу Московский проспект, 52. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строители вручили главе региона символический ключ от нового дома. Под аплодисменты жителей Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш открыли памятную доску на фасаде здания.

«Сегодня вручили ключи от квартир в новом доме на Московском. Искренне рад за новоселов. Жители «авариек» больше тридцати лет ждали, что государство позаботится о них и поможет в решении столь важного вопроса — обеспечение жильем. Наконец, они увидели ответную реакцию. Важно отметить, что слишком долго власть разбиралась внутри себя, как решить эту задачу. Город потерял два года. Тем не менее, мы смогли исправить ситуацию. Действия нового главы города, другой подход к решению проблемы дают видимый результат: дом построен меньше, чем за год. В хорошем темпе строители возводят дома на Ленинградском проспекте. Такой стиль работы государства и ответственных руководителей муниципальной власти дает понимание, что президентская программа по переселению из аварийного жилья будет выполнена. Это я и называю «соработничеством», — сообщили на своей странице в соцсети глава региона Игорь Орлов.

Одной из первых документы получила Любовь Ильичева. Долгие годы она жила в старой «деревяшке» на проспекте Ломоносова.

Дом 1917 года постройки был признан аварийным в 2003-м. После этого пришлось переехать в манёвренный жилфонд и вот наконец — новая двухкомнатная квартира «под ключ».

Первый дом на Московском проспекте строители сдали раньше срока. Второй 108-квартирный корпус по соседству также уже готов. После получения акта ввода в эксплуатацию начнётся процесс заселения.

Ещё четыре дома для переселения из аварийного жилфонда строятся на Ленинградском проспекте. Три из них сдадут до конца этого года, последний — в марте 2017-го.