Токио, 21 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Власти США заявили о крупнейшей с 1972 года передаче Японии части территории — Токио получит 21 и 22 декабря часть территорий американских военных объектов на острове Окинава, говорится в сообщении в Facebook ВВС США в Японии.

N1info.com Остров Окинава

Всего Токио получит территории площадью 4 тыс. гектаров, их передадут в городе Наго (префектура Окинава) в два этапа — 21 и 22 декабря.

По словам командующего морскими экспедиционными войсками США в Японии генерал-лейтенанта Лоуренса Николсона, территории военной базы сокращаются за счет тренировочного полигона.

Договор о возвращении этих территорий был подписан в 1996 году, реализация договоренностей была отложена на неопределенный срок в 2002 году. Япония обязуется построить на этих территориях шесть вертолетных площадок для нужд ВС США, построены уже две.