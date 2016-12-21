Москва, 21 декабря, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Госдума намерена призвать к борьбе с терроризмом парламенты мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии рассмотрения Госдумой заявления в связи с трагической гибелью посла РФ в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

«Будем обращаться к каждой парламентской структуре с требованием более эффективно выступать в защиту мира, за борьбу с терроризмом, за недопущение атак на представителей дипломатических миссий, посольств», — отметил он.

«Вы знаете трагические события в Анкаре, когда подло был убит наш посол, Андрей Геннадьевич Карлов. Такие случаи просто недопустимы, надо делать все, чтобы их пресекать. Это можно делать только вместе. Это был удар в спину не только послу, это был удар в спину мировому сообществу, всем тем, кто выступает за мир, всем тем, кто борется с терроризмом», — сказал Володин.

«С терроризмом можно бороться только сообща, мы с вами должны сделать все для этого через парламентскую дипломатию, через возможности всех стран», — заключил он.