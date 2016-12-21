Самара, 21 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Депутаты Самарской городской думы 20 декабря приняли изменения в бюджет текущего года со следующими характеристиками: доходы — 23млрд 951 млн 328 тыс. рублей, расходы — 24 млрд 289 млн 181 тыс., дефицит — 337 млн 852 тыс., сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Парламентарии положительно рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2016 года, отметили в пресс-службе гордумы. Руководитель Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары Татьяна Офицерова доложила, что за 3 квартала в городскую казну поступило более 15 млрд 606 млн рублей или 66% к годовому плану. В целом в отчетном периоде бюджет города получил на 1 млрд 289 млн рублей больше, чем за 9 месяцев в 2015-м.

Расходы исполнены на 15 млрд 389 млн рублей или 65% к годовому плану, что на 90,6 млн больше, чем за аналогичный период 2015-го. В итоге расходная часть бюджета-2016 превысила запланированную цифру на 9 млрд 804 млн рублей. Этого удалось добиться как за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов, так и за счет привлечения в бюджет благотворительных средств юридических и физических лиц, подчеркнула Татьяна Офицерова.

По словам чиновницы, основные изменения бюджета 2016 года связаны с отражением средств вышестоящих бюджетов в размере 170 млн рублей, благотворительных средств в размере 500 тыс. рублей, а также с перераспределением бюджетных ассигнований на сумму 68,9 млн. Львиная доля поступивших в городскую казну денег будет направлена на приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На заседании отмечено, что основные параметры бюджета планового периода 2017−2018 годов не изменяются.

Подводя итоги заседания гордумы спикер парламента Галина Андриянова обратила внимание на то, что в итоге бюджет Самары в 2016 году по сравнению с 2015-м увеличился почти на 1,5 млрд рублей».

На заседании гордумы также был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в Устав городского округа Самара». Как пояснили в парламенте, предлагаемые изменения связаны с тем, что федеральным законодательством, начиная с 1 января 2017 года, предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для муниципальных служащих. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года достигнет максимальных значений — 63 года для женщин и 65 для мужчин. Кроме того, постепенно увеличивается стаж муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет.

В связи с тем, что гарантии муниципальным служащим закреплены в городском Уставе, рассматриваемые изменения вынесены на публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, бездефицитный бюджет Самары на 2016 год был принят со следующими основными характеристиками: общий объем доходов и расходов — 14 млрд 26 млн 799,5 тыс. рублей.

На 1 октября 2016 года муниципальный долг Самары составлял 6 млрд 572,4 млн рублей, в том числе коммерческие кредиты — 5,4 млрд, бюджетные — 1 млрд 172,4 млн.

Бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей, предельный объем муниципального долга — 15 млрд рублей.

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