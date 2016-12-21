Ярославль, 21 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославле сократится число молодых семей, которые получат субсидию на улучшение жилищных условий. Это зафиксировано в постановлении мэрии, которое вносит изменения в профильную муниципальную программу, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Согласно постановлению мэрии, к 2020 году число получателей субсидии уменьшится с плановых 1216 до 788. Причем процесс снижения до сих пор шел ежегодно — ввиду уменьшения финансирования программы. Так, в 2014 г поддержку на улучшение жилищных условий получили 192 семьи, в 2015 — 165, а в 2016 — уже 95. Планируется, что в следующем году помощь из бюджета получат 84 очередника. Всего же в очереди в Ярославле на сегодняшний день стоит порядка 1,5 тысяч молодых семей, уточнил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

«Приходится исходить из возможностей финансирования. Если в 2015 году городской бюджет выделял на эти цели 81,8 млн рублей, то в 2016 — уже 71,9 млн. На 2017 год в бюджете на эти цели заложено лишь 46 млн. Безусловно, на условиях софинансирования выделяет средства региональный бюджет, также к реализации программы привлекаются и федеральные деньги. Но пока мы не можем определить размер федеральной поддержки. Всего на следующий год в бюджете страны на жилье для молодых семей заложено 3,5 млрд рублей, сколько из них достанется Ярославской области и конкретно Ярославлю — станет известно в конце весны. Поэтому муниципальную программу еще ждут корректировки — в зависимости от поступлений», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Захар Кармалита.

Он также отметил, что при распределении субсидий приоритет отдается многодетным семьям. Однако городские власти стараются оказать поддержку как можно большему числу очередников.

«Раньше соцвыплата составляла 50% от стоимости жилья, сейчас — 35%, но, снизив размер поддержки, мы увеличили количество тех, кто ее получит», — пояснил Захар Кармалита.