Москва, 21 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Завершающаяся осенняя сессия Госдумы была насыщенной и напряженной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы сегодня завершаем осеннюю сессию, она и была самая короткая, учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло 5 октября, на работу оставалось в ходе осенней сессии 77 дней. Сегодня 77 день, это 17 пленарное заседание, которое будет завершать осеннюю сессию», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Депутаты в сжатые сроки смогли решить организационные вопросы и приступить к законодательной работе, подчеркнул он. «Осенняя сессия была очень насыщенная и напряженная, потому что приходилось решать вопросы и организационные. Вместо месячного перерыва, как это зачастую бывает, от первого заседания до второго, уже на следующий день, после 5 октября состоялся Совет Думы, 6 октября Дума начала работать, рассматривать ключевые законопроекты», — отметил Володин.

Выборы в Госдуму, которые впервые прошли в единый день голосования, 18 сентября, позволили рассмотреть такой ключевой законопроект, как бюджет, новому составу депутатов, подчеркнул спикер Госдумы. «Это самый главный для страны — о бюджете, мы принимали его уже новым составом Госдумы, и что важно, приняли его сразу после вступления в полномочия нового депутатского корпуса», — сказал Володин.

«Раньше это все происходило лишь через фактически год работы, потому что в декабре они избирались, но бюджет уже был принят, поэтому начинали весной вносить в него поправки, вносили, руководствуясь новой логикой и новыми приоритетами, депутатский корпус смог полноценно участвовать в принятии и рассмотрении бюджета», — пояснил он.

Очень многие вопросы удалось решить, говорит Володин. «Почти 1 трлн рублей дополнительно был направлен на приоритетные вопросы социальной сферы и реализации указов президента, проекты, которые депутаты посчитали важным решать их на будущий год, и нашли поддержку в бюджете такие предложения, как поддержка учреждений культуры, образования, решения вопросов благоустройства — все это удалось решить в начала работы Госдумы», — отметил председатель Госдумы.