Екатеринбург, 21 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге судебное заседание по рассмотрению административного дела возбуждённого в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна перенесено на 12 января 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Судебное заседание по административному делу Карапетяна отложено по причине ненадлежащего уведомления сотрудниками ГИБДД привлекаемого лица о месте и времени рассмотрения материала», — говорится в заявлении. В пресс-службе уточнили, что в представленном уведомлении нет подписи депутата.

Напомним, что Армен Карапетян привлекается к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат был задержан за рулём автомобиля «Мерседес» в Екатеринбурге 10 декабря текущего года примерно в 5:45 на улице Челюскинцев. Вместо того, чтобы предъявить водительское удостоверение Армен Карапетян стал размахивать перед инспекторами мандатом депутата.

Сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения, так как от него исходил запах алкоголя. Они предложили Армену Карапетяну пройти медицинское освидетельствование, но депутат отказался.

Более того им при помощи охранников была предпринята попытка скрыться с места происшествия, но он был задержан и доставлен в участок, где в отношении него был составлен протокол.

Сам Армен Карапетян впоследствии отрицал, что находился в момент задержания за рулём автомобиля.