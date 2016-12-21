Москва, 21 декабря, 2016, 10:28 — ИА Регнум. 14% жителей России в декабре оценивали экономическое положение страны выше среднего, 28% — ниже, 56% — среднее. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

todabasura Опрос

Оценки материального положения семьи в декабре практически не изменились по сравнению с ноябрем. По данному вопросу также преобладают средние оценки (61%), а доля отрицательных ответов (22%) несколько превышает долю положительных (16%).

Политическая обстановка за месяц не изменилась. Ответы «хорошая» или «очень хорошая» дали 29% респондентов, «плохая» или «очень плохая» — 18%, «средняя» — 49%.

Оценка общего вектора развития страны в ноябре-декабре полностью повторяет результат декабря 2015 г. Только 17% опрошенных не согласны с тем, в каком направлении развивается ситуация, тогда как 40% одобряют направление развития страны.

Большинство граждан РФ удовлетворены уровнем своей жизни. О том, что жизнь их в целом устраивает, сказали 46%, об обратном заявили 26%. респондентов

Более четверти опрошенных (29%) ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), пятая доля (19%) — дает негативный прогноз, еще 41% считают, что будут жить примерно также, как и сейчас.

Опрос проведен 10−11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.