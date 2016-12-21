Москва, 21 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Главным событием декабря с точки зрения наблюдений за небом является начало астрономической зимы в северном полушарии, которое приходится на 21 декабря. В Москве, по данным Московского планетария, день зимнего солнцестояния случится в 13.45 мск.

Noel_Bauza Ночь и звезды

За самым коротким днем в году последует самая продолжительная ночь, которая будет длится почти 17 часов. Световые дни 21 и 22 декабря будут длится менее семи часов: 6 часов 57 минут 15 секунд. Каждый последующий день будет чуть длиннее, и к 1 января 2017 года световой день удлинится почти на 8 минут.

При ясной погоде ночное небо декабря порадует наблюдателя яркими зимними созвездиями: Возничего, Тельца, Близнецов, Ориона, Единорога, Малого и Большого Псов. Кроме того, в ночь на 22 декабря жители России смогут наблюдать за максимумом метеорного потока Урсиды, связанного с прохождением Земли через рой частиц, оставленных кометой Туттля. В час наблюдатель сможет увидеть до 10 «падающих звезд».