Сыктывкар, 21 декабря, 2016, 10:13 — ИА Регнум. К настоящему моменту полностью возобновлено электроснабжение в посёлках Парма и Усадор и ряде домов Усинска, попавших под отключение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Запущена в работу котельная в посёлке Парма, ведутся работы по доведению температуры теплоносителя до нормативной. На месте аварии работают бригады коммунальных и ресурсоснабжающих организаций города, оперативная группа КЧС, сотрудники МЧС России и специалисты компании «Лукойл», направленные для оказания помощи. Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель председателя правительства Республики Коми — председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной безопасности региона Константин Лазарев. Информация о ходе ликвидации последствий технологического инцидента поступает руководителю региона в онлайн-режиме.

Как отметил Лазарев сроки, в которые удалось устранить последствия ситуации, показали готовность оперативных служб к решению подобных задач.

По информации председателя комитета Республики гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александра Бурцева, предварительная причина технологического инцидента связанного с аварийным отключением электроснабжения, произошедшего сегодня — сбой в схеме электроснабжения котельной, принадлежащей Усинской тепловой компании. После получения информации об аварии, Сергей Гапликов поручил жилищно-коммунальному блоку правительства Коми совместно с комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты и администрацией городского округа «Усинск» принять все необходимые меры для восстановления в максимально короткие сроки повреждённых систем электро‑ и теплоснабжения.