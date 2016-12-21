Москва, 21 декабря, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выступает за отмену на территории Российской Федерации (РФ) внутрисетевого роуминга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Отмена внутрисетевого роуминга для потребителей услуг связи стала бы не только важным критерием улучшения их потребительских свойств, но и заметным шагом к минимизации путаницы граждан в вопросах списания денежных средств с абонентских счетов и общему снижению количества жалоб на действия операторов связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор всегда выступал за отмену внутрисетевого роуминга в России, считая его пережитком раннего периода деятельности сотовых операторов.

28 октября газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников российских сотовых операторов сообщила, что после вступления в силу закона ЕС об отмене роуминга с 15 июня 2017 г. для путешествующих по Европе подорожает телефонная связь. В том числе, роуминг станет дороже для граждан РФ.

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