Рязань, 21 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В школах Рязанской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ объявлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, всего на внеплановые каникулы отправились школьники, которые учатся в 83 классах 26 школ области. Также образовательный процесс приостановлен в трех группах трех детских садов.

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Карантин объявлен на две недели. При этом в регионе отмечается превышение уровня эпидемии на 6,1%. Большая часть заболевших — дети до 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в медицинских учреждениях области также введен карантин. 20 декабря губернатор Олег Ковалев поручил проверить все аптеки на наличие противовирусных и других необходимых для лечения ОРВИ лекарств. Кроме того, должна пройти проверка поликлиник, в результате которой власти надеются узнать, насколько больницы готовы к эпидемии.