Астрахань, 21 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Астраханской области сегодня, 21 декабря, начались тактические учения ракетчиков. По информации пресс-службы Центрального военного округа, на полигоне Капустин Яр военнослужащие осваивают оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», недавно поступившие на вооружение.

Function.mil.ru ОТРК «Искандер-М»

В учении принимают участие около 150 военнослужащих и почти полсотни единиц военной и спецтехники. Ракетчикам в течение трех дней предстоит отработать навыки по обнаружению и противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по уничтожению воздушных мишеней и преодолению зараженных участков местности.

Ракетчики уже выполнили развертывание комплексов с марша, провели инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, пишет издание «Военное.рф». На завершающем этапе расчеты ОТРК «Искандер-М» совершат электронные пуски по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы, скопление живой силы и военной техники условного противника.

Как сообщали ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, первая группа военнослужащих ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, прибыла в Астраханскую область для прохождения переподготовки на оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» в начале декабря. Обучение проводится на базе 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

Несколько дней назад расчеты ОТРК «Искандер-М» провели тренировки в Приморье. В рамках учения ракетный дивизион был поднят по учебной тревоге. Подразделения ракетного соединения совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий

Справка: ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Он предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.