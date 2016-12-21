Нальчик, 21 декабря, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Говорить об эпидемии гриппа в Кабардино-Балкарии пока рано. Заболеваемость в республике и в столице региона находится на неэпидемическом уровне, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

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Тем не менее, в Нальчике уже закрыты на карантин две школы. Как сообщили в ведомстве, прерывание учебного процесса связано с отсутствием детей в организованных коллективах.

В целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Кабардино-Балкарии за прошлую неделю была ниже недельного эпидпорога на 7,40%, по городу Нальчику — на 47,85%.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в возрастной группе от трех до шести лет — 459 случаев, а также от 15 лет и старше — 512 случаев. Кроме того, за неделю с 12 декабря по 18 декабря были лабораторно подтверждены шесть случаев гриппа типа А (Н3N2) — так называемого гонконгского гриппа.

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Жители Кабардино-Балкарии голосуют за прививку от гриппа

Напомним, в прошлом году Кабардино-Балкария преодолела ситуацию с эпидемией гриппа значительно лучше, чем другие субъекты СКФО. Массового закрытия образовательных учреждений удалось избежать. Однако был зафиксирован один случай гибели человека от пневмонии, вызванной вирусом гриппа. В текущем году в республике было привито от гриппа около 40% населения.