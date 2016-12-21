Улан-Батор, 21 декабря, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Монголии Ц. Мунх-Оргил заявил, что власти страны впредь не допустят новых визитов Далай-ламы в Монголию. Кроме того, монгольский министр выразил сожаление, что визит тибетского духовного лидера оказал негативное влияние на развитие китайско-монгольских отношений.

Pbs.com Далай-лама

Глава МИД Монголии подчеркнул, что Далай-лама не сможет посетить страну даже под предлогом религиозной деятельности. Предыдущий визит Далай-ламы в Монголию состоялся в ноябре 2016 г. Пекин немедленно выступил с критикой монгольских властей, допустивших приезд Далай-ламы, пишет «Наньцзао жибао».

В конце ноября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал власти Монголии «признать сепаратистский характер клики Далай-ламы, уважать национальные интересы Китая и не допустить ухудшения отношений между Пекином и Улан-Батором».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 декабря Китай повысил таможенные пошлины на горнорудную продукцию из Монголии.