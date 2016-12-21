Москва, 21 декабря, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Создание системы, защищающей Землю от столкновения с небесными телами путем ядерных взрывов, потребует $5,6 млрд. Об этом в ходе научно-технической конференции рассказал генеральный директор российского Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

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По его словам, на создание такой системы понадобится от пяти до семи лет. В нее войдут спутники-разведчики, космические обсерватории, аппараты-перехватчики и наземный комплекс управления и разведки. Первый этап потребует запуска четырех аппаратов — двух разведывательных и еще двух, которые будут способны перехватить астероиды. Он обойдется в $1,3 млрд, выделение еще $1 млрд позволит создать соответствующую инфраструктуру на Земле.

При выявлении астероида, угрожающего столкновением с Землей, аппарат-разведчик установит его массу, размеры, траекторию и другие параметры. Затем к астероиду направят аппарат с ядерным зарядом, подрыв которого либо разрушит небесное тело, либо отклонит его траекторию от Земли.